وزارة الشؤون الخارجيّة تحترم مبدأ الفصل بين السلطات

أكّدت وزارة الشؤون الخارجية على لسان ناطقها الرسمي، بأنّ ليس لها أيّ علاقة بقرارات الأحزاب في اقتراح أوتعيين أسماء.

في البرلمانات العربية والإفريقية.

وكذا الهيئات البرلمانية الدّولية أو تقييم أداء نواب البرلمان الممثلين للجزائر.

وجاء هذا ردّا على ما تمّ تداوله حول قرار عزل رئيس الكتلة البرلمانية للتجمّع الوطني الديمقراطي.

وأوضحت الوزارة، أنّه وعليه وجب التوضيح لتفادي أيّ تأويلات لقرارات حزبيّة.

كون الوزارة الشؤون الخارجية تحترم مبدأ الفصل بين السلطات.