أغويرو يقود السيتي للضرب بسداسية أمام هيدرسفيلد

في مباراة تألق فيها سرجيو أغويرو وتمكن من تسجيل ثلاثية في (د25)، (د35) و(د75)، وسجل كل من جيسوس (د31)، سيلفا (د48) وكونغولو ضد مرماه (د84) بقية الأهداف، أما هدف الشرف للزوار جاء عن طريق جون ستانكوفيتش في (د43)، لتضيف كتيبة غوارديولا 3 نقاط ثمينة في رصيدها، جعلت الفريق يتصدر جدول الترتيب بعد جولتين فقط وينذر كل الراغبين في خطف اللقب منه هذا الموسم، خاصة وأنه تمكن من الإطاحة بـ أرسنال في أول جولة على ملعب "الإمارات".

الجدير بالذكر أن السيتي بدأ هذه المباراة من دون العديد من الأسماء الثقيلة مثل دي بروين المصاب، محرز، ستيرلينغ وساني الذين فضل بيب إجلاسهم على مقاعد البدلاء. وهو ما يؤكد بأن الفريق يملك تعداد ثريا ويمكنه التدوير في أي مباراة.