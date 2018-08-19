الريال مستعد لدفع 300 مليون يورو للتعاقد مع نيمار

كشفت تقارير صحفية عن تحرك نادي ريال مدريد لإبرام صفقة خيالية قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية، لاسيما بعد الخسارة المذلة على يد أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-4 في السوبر الأوروبي، وذلك عبر التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، في ما قد يوصف بـ”صفقة القرن”.

وكان نادي العاصمة الإسبانية تلقى ضربة موجعة قبل انطلاق الموسم برحيل هدافه التاريخي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو، كأعلى صفقة بيع في تاريخ الميرينغي.

ورغم تصريحات المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي بعد السوبر الأوروبي بعدم رغبته في ضم لاعبين جدد، فإن صحيفة “ميرور” البريطانية أفادت برغبة مسؤولي الريال في جلب صفقة من العيار الثقيل إلى ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وأشارت الصحيفة إلى استعداد النادي الملكي لدفع 300 مليون يورو، للتعاقد مع نيمار لتعويض رحيل رونالدو.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن سان جيرمان قد يلجأ إلى الموافقة على بيع لاعب برشلونة السابق من أجل ضخ مزيد من الأموال في خزائنه، لتجنب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

يذكر أن نيمار انضم إلى صفوف فريق العاصمة الفرنسية الصيف الماضي، قادما من برشلونة، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، الذي بلغ 222 مليون يورو.