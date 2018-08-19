مساءلة برلمانية لوزير الصحة حول وفيات الحوامل بالجلفة

عرفت قضية وفاة سيدة حامل وجنينها بمستشفى مسعد بولاية الجلفة عدة تطورات، بعد ما أقدم العشرات من المواطنين على تنظيم عدة وقفات احتجاجية أمام المدخل الرئيسي للمستشفى، والمطالبة بضرورة التدخل العاجل لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وذلك بإيفاد لجان تحقيق من اجل الوقوف على حجم المعاناة التي يكابدها المرضى المتوافدون على المستشفى وخاصة منهم النساء الحوامل، في ظل تزايد عدد حالات الوفيات وسط الحوامل.

وقد وجه النائب البرلماني الأخضر إبراهيمي مراسلة رسمية لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات استلمت “الشروق” نسخة منها، مطالبا بضرورة التدخل واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة من أجل الحد من التجاوزات الحاصلة على مستوى مستشفيات الولاية عموما، جراء توالي حوادث وفيات النساء الحوامل داخل الهياكل الصحية العمومية، والفضائح التي باتت تتكرر منذ العام الماضي بعد حادثة وفاة المرأة الحامل في السيارة بعد رفض استقبالها بمستشفى الجلفة، وبعدها بأقل من شهر توفيت امرأة حامل أخرى بمستشفى عين وسارة، بعد أن ظلت تنتظر لساعات دون أي مبالاة من الفريق الطبي بالمستشفى، والتي كان آخرها ما حدث بمستشفى مسعد الذي سجل وفاة سيدة وجنينها بعد أن ظلت لأكثر من ساعتين وهي تصارع لوحدها دون أن تلقى العناية من الطاقم الطبي المختص، نتيجة الإهمال الطبي والنقص الفادح للمختصين والعتاد الطبي، وهو الوضع الذي أدى إلى بروز حالة نفسية متدهورة أصبحت تسيطر على النساء الحوامل وعائلاتهن، بعد أن شغلهن الخوف والرهبة من المصير المجهول الذي ينتظرهن داخل مستشفيات الولايةّ، كما طالب النائب بالتدخل العاجل من أجل وقف مسلسل الاستهتار بحياة النساء الحوامل داخل المرافق الصحية. كما نرجو من سيادتكم حل إشكالية النقص الفادح في التغطية الصحية والعمل على تدارك النقائص المسجلة في وتيرة الإنجاز المتعلقة بمشروع إنجاز مستشفى 60 سريرا ببلدية دار الشيوخ ومشروع إنجاز مستشفى 60 سريرا ببلدية البيرين، وكذا التدخل لرفع التجميد عن مشروع انجاز مستشفى عين وسارة الذي يعد محطة مركزية للمرضى قادمين من 7 بلديات وحتى من خارج بلديات الولاية.