“محرز” و”السيتي” يكتسحان “هادرسفيلد” بسُداسية

حقق الدولي الجزائري، رياض محرز وناديه “ليستر سيتي”، إنتصارا كبيرا بسداسية كاملة على حسابهم ضيفهم “هادرسفيلد”، في ثاني جولات “البريميرليغ”.

وإكتفى اليساري بالمُشاركة كبديل بداية من الدقيقة الـ64، مُعوضا النجم الإسباني “دافيد سيلفا”، ولم يُقدم الشيء الكثير، خلال هذه الفترة.

وتداول على تسجيل أهداف “السيتيزنس”، كل من “سيرجيو أغويرو” في ثلاث مُناسبات، إضافة لـ”غابريال جيسوس” و”دافيد سيفا” و”كونغولو” ضد مرماه.

واعتلى أشبال “بيب غوارديولا” بهذا الإنتصار، صدارة الدوري الإنجليزي، بفارق الأهداف عن الغريم “تشيلسي” الذي يمتلك 6 نقاط هو الآخر.