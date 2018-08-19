ولد عباس: بوتفليقة أمر بإعادة الاعتبار لعبان رمضان

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، إن عبان رمضان من بين الشخصيات الوطنية التي تعرضت للظلم، مؤكدا بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمر بإعادة الاعتبار له.

وأبرز ولد عباس، اليوم الأحد، خلال إشرافه على احتفالية الحزب بذكرى مؤتمر الصومام في ولاية بجاية، إن المجاهد عبان رمضان هو من وضع قواعد الحرب مع فرنسا رغم وجود الكثير من خلافات وقتها، مؤكدا أنه كان صاحب شخصية قوية.

وطالب ذات المتحدث بنقل المتحف الذي يؤرخ لمؤتمر الصومام من ولاية تيزي وزو إلى ولاية بجاية وتحويله إلى مركز ثقافي كبير من أجل الكتابة الصحيحة لتاريخ الجزائر.