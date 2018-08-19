نحر أكثر من ألف أضحية مجانا في العاصمة

سخرت مؤسسة تسيير المذابح والمسمكة لولاية الجزائر كافة الإمكانيات البشرية والمادية على مستوى المذبح الرئيسي للولاية بحسين داي الذي يتنظر استقبال أزيد من 850 أضحية و حوالي 200 رأس بقر من أجل النحر بصفة “مجانية” خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال المدير بالنيابة لمؤسسة تسيير المذابح و المسمكة لولاية الجزائر رشيد رمضاني اليوم الأحد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المؤسسة وفرت جميع الإمكانيات المادية من قاعات للذبح وغرف للتبريد وكذا البشرية من أطباء بيطريين وأعوان أمن ونظافة على مستوى مذبح حسين داي حيث ينتظر استقبال أيام العيد أزيد من 850 رأس غنم وحوالي 200 رأس بقر من أجل النحر مضيفا أن أبواب المذبح مفتوحة أمام المواطنين.

وأوضح رمضاني أن المؤسسة دأبت على كراء المذبح للخواص الذين يتولون تحديد سعر الذبح مباشرة مع المواطنين والذي يتراوح ما بين 1500 و 2000 دج بالنسبة لرؤوس الغنم و ما بين 9000 و 10000 دج بالنسبة لرؤوس البقر.

وأبرز ذات المسؤول أن المؤسسة سخرت من الجانب المادي ثلاثة قاعات كبيرة خصصت لنحر المواشي بالإضافة إلى ثمانية غرف تبريد بسعة 300 طن، وهذا في حالة وجود هياكل للغنم والبقر توضع تحت الرقابة البيطرية”.

وأضاف رمضاني في ذات السياق أنه تم تسخير ثلاثة خزانات للمياه بسعة 40 ألف لتر، في حالة انقطاع المياه علاوة على ثلاثة حاويات كبيرة لتفريغ مخلفات الذبائح و كذا حاويتين كبيرتين لجمع جلود الأضاحي.

أما من الناحية البشرية فقد تم تسخير على مستوى وحدة مذبح حسين داي عشرة أعوان أمن يعملون خاصة على مستوى قاعات الذبح الثلاث من أجل استقبال المواطنين و توجيهيهم و تنظيم حركة المرور داخل المذبح يقول المسؤول مضيفا أنه تم تسخير كذلك 17 عون نظافة على مستوى قاعات الذبح من أجل جمع مخلفات الذبائح.