تطور أسعار صرف الدينار خلال السداسي الأول من 2018

– أكد بنك الجزائر، تطور أسعار صرف الدينار خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2018، مؤكدا ارتفعت قيمة الدينار مقابل الأورو بنسبة 1،02%. مقابل انخفاضها مقابل سعر الدولار بنسبة 3،09 %، وذلك خلال الفترة الممتدة بين مارس وجويلية 2018.

وحسب تصريحات مسؤولين في نبك الجزائر لوكالة الانباء الجزائرية اليوم الأحد، فقد حافظ بنك الجزائر في إطار “مقاربة حذرة و براغماتية لتسيير معدل الصرف على مساره في مجال سياسة الصرف المطبقة منذ جوان 2016” . موضحين بأن “ضبط سعر الدينار خاضع في الاساس لتقلبات المسجلة على مستوى الأسواق المالية الدولية للصرف والعملات المرجعية المتمثلة في الأورو والدولار”. وحسب ذات المصدر فقد كان سعر الدينار قد شهد ارتفاعا بنسبة 0,86 %مقارنة بالدولار، في الفترة ما بين ديسمبر 2017 ومارس 2018، مقابل انخفاضه أمام الأورو بنسبة 3,04 % خلال نفس الفترة.