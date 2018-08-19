بالأرقام.. “سوداني” يُبهر ويُوجه رسالة لـ”بلماضي”

أبهر الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني، الجميع في إنجلترا بأرقام وإحصائيات، تُظهر فعاليته رغم لعبه كبديل منذ هذا بداية الموسم.

وتمكن إبن الشلف من تسجيل هدفين في مُبارتين مع “نوتينغهام فوريست”، وهو الذي سدد في 7 مرات على مرمى المُنافسين.

وإتفق مُحبوا “الريدز” على أن نجم “دينامو زغرب” السابق، قادر على هز الشباك بشكل أكبر، في حالة منحه فُرصا أكبر.

وجاء تألق صاحب الـ30 عاما، بمثابة رسالة للناخب الجديد، جمال بلماضي، مضمونها بأنه لايزال قادرا على تقديم الإضافة لـ”مُحاربي الصحراء”.