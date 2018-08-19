بدوي يطالب كل الفاعلين والشركاء الإقتصاديين للإستثمار في المعبر الحدودي بين البلدين

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، كل الفاعلين من الغرف الصناعية والتجارية ورجال المال والأعمال للإستثمار في المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا.

وقال بدوي، اليوم الأحد، على هامش تدشين المركز الحدودي بين البلدين، أنه يتوجب على الشركاء الإقتصاديين، تكثيف المبادلات والمعاملات التجارية والإقتصادية.

و أكد الوزير أن البلدان ينتظران الكثير من خلال هذا المعبر، لما سيقدمه خدمة للشعبين.

كما أنه سيكون فاعلة أساسية في الإندماج المغاربي بما يخدم مصالح شعبنا.