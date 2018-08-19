سليماني: “أحتاج بعض الوقت للتأقلم مع فنربخشة”

صرح النجم الجزائري “إسلام سليماني” بعد أول مشاركة له مع فريقه الجديد “فينربخشة” في الدوري التركي، أنه يحتاج بعض الوقت للتأقلم مع الفريق.

وقال سليماني في تصريح للصحافة التركية: “هذا صحيح، أنا في تجربة جديدة، في بطولة جديدة، أحتاج بعض الوقت للتأقلم”.

وأضاف: “أنا هنا منذ أسبوع فقط، زملائي والمدرب يساعدوني على التأقلم ويضعون ثقتهم في وهذا هو الأمر الذي يَهمني”.

وتعلق جماهير “فينربخشة” آمالها على “السوبر سليم” من أجل العودة إلى منصات التتويج والمنافسة بقوة على لقب البطولة.