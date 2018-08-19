محرز: “لم أكن أرغب باللعب لأي فريق آخر من غير مانشستر سيتي” !

أكد النجم الجزائري “رياض محرز” لاعب “مانشستر سيتي” أنه تأقلم سريعا مع الفريق وهو النادي الذي كان يرغب بحمل ألوانه منذ البداية.

وقال “محرز” في حوار أجراه مع قناة “RMC” الفرنسية: “تأقلمت جيدا، الجميع ساعدني على ذلك”.

وأضاف: “الجميع رحب بي، والكل لطيف هنا، ليس هناك أي لاعب يمكنه إزعاجك أو شيء من هذا القبيل”.

وتابع: “مانشستر سيتي فريق رائع، بلاعبين مميزين ومدرب كبير، لكن أرغب بالرحيل لأي فريق آخر من غير السيتي”.

وختم كلامه: “هدفي ليس اللعب في السيتي فقط، بل التأكيد على إمكانياتي في فريق كبير”.