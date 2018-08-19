الأرندي: تنحية بلعباس من الكتلة البرلمانية أمر روتيني

نفى التجمع الوطني الديمقراطي أن يكون سبب تغيير رئيس الكتلة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، بلعباس بلعباس، أسباب شخصية أو غير حزبية.

كما تروج له بعض وسائل الإعلام، ببعض القراءات والتأويلات الخاطئة، حسب منشور فايسبوكي للأرندي، اليوم الأحد.

و اضاف المصدر أن التغيير يعد شيئا عاديا يندرج في إطار مبدأ التدوال على المناصب.

وأشار البيان أن الأمين العام للحزب، أحمد أويحي، نوه بالمجهودات التي بذلها بلعباس خلال السنة الأولى من خلال رئاسته للكتلة في العهدة البرلمانية الجديدة

هذا وقد عين أويحي، الأمس السبت، النائب البرلماني من سكيكدة، فؤاد بن مرابط، رئيسا للكتلة البرلمانية للحزب خلفا لبلعباس.