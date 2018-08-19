هذه هي تدابير الحماية المدنية للتقليل من الحوادث يوم العيد

دعت المديرية العامة للحماية المدنية، كافة المواطنين بالتحلي بالحيطة والحذر يوم عيد الأضحى، بسبب خطورة الأدوات التي تستعمل في نحر الأضحية، كاالسكاكين والسواطير والمشاغل.

وقدمت المديرية العامة للحماية المدنية في بيان، جملة من التدابير من أجل استعمال هذه الوسائل دون خطورة، والتي من بينها:

-ضرورة وضع السكاكين وكل الادوات الخطيرة بعيدا عن متناول الاطفال.

-عدم وضع وترك السكاكين والسواطير على الأرض.

-عدم استعمال آلات شحذ السكاكين خلال تواجد الاطفال.

-التخزين الجيد لاجهزة الطهي كا الطابونة الكبريت والولاعات

-مراقبة مدة صلاحية منظم الغاز وانابيب توصيل الغاز إلى اجهزة الطهي.

-الحر-ص على منع الاطفال من الاقتراب من مصادر النار والولاعات.

وختمت مصالح الحماية المدنية البيان، انه في حالة وقوع اي حادث او حريق الاتصال بها على الرقم الاخضر 14 مع تحديد طبيعة الحادث والعنوان الدقيق.

كما اغتنمت ذات الهيئة المناسبة لتقدم تهانيها للشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.