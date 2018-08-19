الجزائرية للطرق تجند فرقها لتأمين تنقل المواطنين

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة أمس السبت، عن تسخير و تجنيد كافة فرق دورياتها 24 سا/24 و طيلة أيام عيد الأضحى المبارك، و على غرار باقي الأيام لتقديم المساعدة و تأمين التنقل على كافة الشبكة الوطنية للطرق السيارة، و ذلك حرصا منها على ضمان و أمن وراحة مستعملي هذه الطرق .

و أوضحت الجزائرية للطرق السيارة في بيان أن خليتها للإعلام المروري ستتواصل مع مستعملي هذه الطرق على صفحتها على الفاسبوك (الجزائرية للطرق السيارة) (Algérienne des Autoroutes )، كما تنبه في حالة وقوع أي حادث أو طارئ يؤثر على حالة حركة السير على شبكة الطرق السيارة.