بن غبريت تتفقد المؤسسات التربوية قبل انطلاق الموسم الدراسي

قامت اليوم السبت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بزيارة عمل وتفقد لمؤسسات تربوية ببلديتي الدويرة والدرارية بالعاصمة.

ونقلا عن الصفحة الرسمية لوزارة التربية عبر الفايسبوك، أن برنامج الزيارة خص المدارس التي تعاني الإكتضاض التابعة للمديرية التربية الجزائرغرب، جراء الترحيلات للأحياء والمجمعات السكنية الجديدة.

وأكدت الوزيرة على ضمان وتوفير كل الشروط لإنجاح الدخول الإجتماعي المقبل.

منوهة في الأخير بالعمل الجبار التي قامت به وزارتي الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة السكن والعمران.