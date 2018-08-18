بلخير يلتحق بصفوف نادي بريشيا الإيطالي

انتقل الدولي الجزائري، محمد بلخير، مهاجم نادي رديف انتر ميلان إلى نادي بريشيا الناشط في بطولة الدرجة الثانية بإيطاليا، بموجب عقد يمتد إلى غاية نهاية جوان 2021.

وسيلعب مهاجم المنتخب الأولمبي هذا الموسم مع التشكيلة الأولى لنادي بريشيا في بطولة الدرجة الثانية بعد موسم لابأس به في رديف إنتر ميلانو شارك خلاله في 24 مباراة وسجل هدفين.

سيكون بلخير هذا الموسم على موعد للبرهنة على مهاراته في الدوري الايطالي “ب” من أجل جلب اهتمام أكبر الأندية لانتدابه في المواسم القادمة، وكذا لفت انتباه الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي لتوجيه الدعوة إليه للانضمام إلى المنتخب الوطني وربما المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة بالكاميرون، ويرتبط ذلك بفرض مكانة أساسية في صفوف بريشيا وبواسطة تسجيل الأهداف بهذه الطريقة فقط سيسمع صوته، مع العلم أنه شارك مع المنتخب الوطني الأولمبي تحت إشراف المدرب بوعلام شارف في التصفيات المؤهلة إلى “كان2019” لهذه الفئة في مباراة الإياب أمام تونس وسجل هدفا، لكنه لم يتمكن من الالتحاق بالتشكيلة الوطنية في الدور التصفوي الأخير الذي انهزم فيه أولمبيو الخضر أمام غانا ذهابا وإيابا ولم يتأهلوا إلى الدورة.