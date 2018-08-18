الوضع الاقتصادي يؤثر على تبرعات عيد الأضحى

وأضاف، محمد قاضي، أن البرنامج الخيري لعيد الأضحى، بدأ التحضير له منذ شهر رمضان، من خلال التسويق لمشروع “نفرحو ونفرحوهم معنا”، حيث استهدف حوالي 750 بلدية في مختلف ربوع الوطن، وقد شهد تجاوبا من قبل المحسنين، مع تسجيل تأثر المشروع بتدهور الوضع الاقتصادي والقدرة الشرائية للمواطنين.

وكشف المكلف بالإعلام للجمعية، أن البرنامج المسطر خلال عيد الأضحى المبارك، يتضمن أيضا مشروع كسوة العيد، وزيارات لدور العجزة والمرضى بالمستشفيات، وكذلك توزيع وجبات على اللاجئين مستوى الوطن.

وسيتم تمويل مشروع توزيع الأضاحي على سكان قطاع غزة، والقدس الشريفة، بالتعاون مع مؤسسات من المجتمع المدني بفلسطين التي ستسهر على تنفيذ العملية.

من جهتها، قالت رشيدة صاولي، المكلفة بالإعلام لجمعية “جزائر الخير”، إن عميلة جمع أضاحي العيد التي تشرف عليها الجمعية متواصلة غير أنها تشهد نوعا من التراجع، وأرجعت السبب في قلة حركية التضامن الاجتماعي، لتدهور الواقع الاقتصادي، وتزامن العيد مع الدخول المدرسي.

وأضافت، أنه تم توزيع حوالي 70 قفة، تحتوي على المواد الأساسية من الغذاء، و سيتم توزيع ملابس العيد، بينما برنامج اليوم الثاني والثالث من العيد،يتضمن توزيع لحم أضاحي المتبرعين.

وبالنسبة لجمعية كافل اليتيم، فقد أكد سليمان حمودي، رئيس المكتب الولائي لولاية بومرداس، أن حملة جمع التبرعات انطلقت منذ شهر جويلية المنصرم، وأن ما تم جمعه يعادل قيمة حوالي 80 كبشا، ويشمل برنامج الجمعية مشروع كسوة العيد، ولقاءا ترفيهيا سيجمع الأيتام الأكثر تضررا.

وأكد المتحدث أن عدد العائلات المسجلة حوالي 1050 عائلة معوزة، حيث أنه في الأعوام السابقة ،حجم التبرعات كان يغطى حوالي 80 بالمئة من العائلات المسجلة، لكن في هذا العام قد يشهد تراجعا بفعل أن عميلة التبرع من قبل المحسنين تراجعت نظرا للصعوبات الاقتصادية.