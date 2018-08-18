خطبة عرفات بمخيمات الحجاج حول جهاد الجزائريين

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، اليوم السبت بمكة المكرمة (المملكة العربية السعودية) بأن خطبة يوم عرفة بمخيمات الجزائريين والتي تتزامن هذا الموسم مع إحياء الجزائر ليوم المجاهد (الذكرى المزدوجة لانعقاد مؤتمر الصومام وهجمات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955-1956) ستتناول جهاد الجزائريين والشهداء من أجل استرجاع السيادة الوطنية.

وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأن "أئمة الجزائر سيتقاسمون خطبة واحدة ستكون مليئة بما جاءت به السنة النبوية الشريفة من تذكير الناس بقدسية المقام وبأعمال الحج الواجبة والتي ستكون في الأيام الموالية." "وستربط خطبة يوم عرفة الجهاد الذي يعيشه الحجاج حاليا والذي قال عنه الرسول (صلى الله عليه وسلم) أنه ـ جهاد بدون قتال ـ بجهاد القتال الذي خاضه آباؤنا وأجدادنا من أجل الاستقلال الوطني واسترجاع سيادة الجزائر المسلوبة من طرف الاستعمار الفرنسي"، يقول الوزير.