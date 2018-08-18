مواعيد إيداع طلبات التأشيرة بمليون سنتيم في مقاهي الأنترنت

أثارت ظاهرة بيع المواعيد لإيداع ملفات الحصول على تأشيرة إلى فرنسا، في مقاهي الإنترنت، استياء المواطنين الذين يضطرون لدفع ما لا يقل عن 5 آلاف إلى 10 آلاف دج، للحصول على موعد لأي فترة أو شهر أرادوه، في حين تغيب هذه المواعيد في الوكالات السياحية والموقع الرسمي لمركز “في اف اس قلوبال” المتعاقد معه مؤخرا مكان مركز “تي أل أس كونتاكت”.

أكد السيد “فريد أ” مدير وكالة سياحية بولاية تيزي وزو، في تصريح لـ”الشروق” إنه ورغم المنصب الذي يشغله وحظوظه في الحصول على موعد لإيداع ملف طلب التأشيرة، إلا أن انعدام المواعيد جعله يخفق في ذلك، ولأنه مرتبط بموعد عملي بعد شهرين في أوروبا، اضطر للتوجه إلى ما يعتبر في الحقيقة سوقا سوداء، اشترى موعدا لمطلع الشهر المقبل بـ8 آلاف دج، من مقهى انترنت معروف لدى العام والخاص ببيع المواعيد إلى عدة بلدان أوروبية في مقدمتها فرنسا، معتبرا الأمر غير قانوني، إذ لا يعقل أن تكون هذه الأخيرة منعدمة في الوكالات السياحية المخولة بعد موقع المركز بضمانها، ومتوفرة في مقاهي الانترنت لكل الأوقات وبأسعار متفاوتة رغم عدم شرعية العملية التي تتم وفق آليات غامضة.

الأمر الذي اعتبره بعض من تحدثنا إليهم، احتيالا على المواطن، حيث يضطر لدفع مبالغ إضافية عن تلك الخاصة بدراسة الملف، ليرفض طلبه في غالب الأحيان، مطالبين السلطات المعنية بالتدخل والتحقيق في الأمر الذي تعد القنصلية الفرنسية بالجزائر مسؤولة عنه يشكل أو بآخر، متسائلين عن طريقة توفير هذه المواعيد من ذات الهيئة في السوق السوداء وانعدامها بشكل رسمي وقانوني.