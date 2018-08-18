الأفافاس يدعو لإجماع وطني حقيقي يجمع كل القوى بالجزائر

قال عضو الهيئة الرئاسية حزب جبهة القوى الإشتراكية علي العسكري اليوم السبت أن بناء إجماع وطني يعدالسبيل الوحيد لخلاص للبلاد.

وفي خطاب له في الذكرى الثانية والستين لانعقاد مؤتمر الصومام أكد السيد لعسكري التزام جبهة القوى الإشتراكية ببناء

إجماع وطني حقيقي من شأنه أن يمكن الجزائر من تحقيق المصالحة مع نفسها.

واضاف علي العسكري أن “حزب الأفافاس سوف يعمل على تقارب كل القوى لبناء هذا الإجماع الوطني الذي يشكل السبيل الوحيد لخلاص للبلاد.

وشدد على أن الأزمة التي تمر بها الجزائر لا تكمن في الحكومة أو الرئيس،بل في النظام ككل.

مشددًا على أن جبهة القوى الاشتراكية لا تريد توافقًا للآراء بل إجماع عميق لتغيير النظام بأكمله.

من جهته قال الأمين العام الأول للحزب محمد حاج جيلاني أن توجهات و توصيات مؤتمر الصومام المعمول بها في وقت الحرب لا تزال صالحة و صائبة للعمل بها اليوم وقد تكون حلا فيه الخلاص للبلاد.