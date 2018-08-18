“مافيا” تهيمن على سوق البطاطا

من المنتظر أن تعرف أسعار البطاطا بأسواق الجملة، وهو المنتج الذي يعرف شحا في التوزيع، ارتفاعا بسبب المضاربة التي تميز عرض هذه المادة الأساسية عشية عيد الأضحىي حسب ما توقعه رئيس اللجنة الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه محمد مجبر.

وتأسف المسؤول في حوار لواج، لكون هذا السوق خاضع لـ”مافيا البطاطا” التي تسعى لتعظيم أرباحها على حساب المواطن البسيط وذلك من خلال التلاعب بالكميات المعروضة في السوق.

وأكد أن مئات الأطنان من البطاطا هي الآن محفوظة في مبردات ولا يوزع منها إلا القليل قصد الضغط على العرض وبالتالي على أسعار البيع في أسواق الجملة، وبطبيعة الحالي فإن أسعار الجملة تنعكس على أسعار التجزئة التي قد تلتهب عشية وخلال أيام العيد المنتظرة حسب مجبر. وفي جولة عبر الأسواق، تبين أن أسعار التجزئة للبطاطا قد ارتفعت فعلا بشكل محسوس قبيل عيد الأضحى.

ففي أسواق سوريكال والحميز والرويبة، في الضاحية الشرقية للعاصمة، قفز سعر البطاطا إلى 85 و90 دينارا مقابل 50 دينارا قبل أقل من أسبوع. وباستثناء البطاطا، أكد مجبر، الذي يرأس أيضا جمعية أسواق الجملة بالكاليتوس، أن أسعار باقي الخضر والفواكه تبقى خاضعة لآليات العرض والطلب في أسواق الجملة خلال أيام العيد.

وتوقع على هذا الأساس أن تظل الأسعار “مستقرة” خلال أيام العيد أو أن تشهد ارتفاعا طفيفا بسبب نقص اليد العاملة المكلفة بالجني.

ولفت إلى أن “العرض قد يشهد تراجعا عبر أسواق الجملة بسبب انصراف المشتغلين بجني الخضر والفواكه لقضاء العيد مع ذويهم وهو ما ينعكس أحيانا بارتفاع في الأسعار”.