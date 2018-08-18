بالفيديو..سوداني يُنقذ نوتنغهام فورست من فخّ الخسارة

أنقذ اللاعب الدولي الجزائري العربي هلال سوداني فريقه نوتنغهام فورست مساء السبت، من الخسارة أمام المضيف ويغان.

وتعادل فريق نوتنغهام فورست بِنتيجة (2-2) خارج القواعد أمام المُنافس ويغان، ضمن إطار الجولة الرابعة من عمر بطولة القسم الثاني الإنجليزي للموسم الجديد.

وسجّل المهاجم العربي هلال سوداني الهدف الأخير في هذه المباراة، وبِالضبط في الوقت بدل الضائع (90+1)، ومن ضربة جزاء. مُعادلا النتيجة (2-2)، ومُنقذا فريقه نوتنغهام فورست من فخّ الخسارة.

وأهدر مهاجم نوتنغهام فورست لويس غرابان ضربة جزاء، بعد أن تصدّى لِكرته حارس مرمى ويغان كريستيان والتون، قبل أن ينقضّ عليها سوداني ويُحرز الهدف. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُرفق أدناه.

ودخل سوداني أرضية الملعب بديلا لِزميله صانع الألعاب البرتغالي جواو كارفاليو، في الدقيقة الـ 54. وحينها كان فريقهما نوتنغهام فورست مُتخلّفا في النتيجة (1-2).

ورفع سوداني غلّته إلى هدفَين، بِألوان نوتنغهام فورست في بطولة القسم الثاني الإنجليزي للموسم الجديد. عِلما أن الدولي الجزائري لم يلعب أيّ لقاء أساسيا.

وبِالمقابل، شارك اللاعب الدولي الجزائري متوسط الميدان عدلان قديورة أساسيا، مع فريقه نوتنغهام فورست. قبل أن يُستبدل في الأنفاس الأخيرة من عمر الشوط الأوّل. وحينها كانوا مُنهزمين بِنتيجة (1-2).

وبات نفريق نوتنغهام فورست في المركز الـ 7 بِرصيد 6 نقاط، في مشوار دون خسارة.