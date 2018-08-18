وزارة التربية تؤكد إجراء الإمتحان الكتابي لمادتي التاريخ والتربية الإسلامية في “الباك”

أكدت وزارة التربية، أن المشروع النهائي المتعلق بإعادة تنظيم وهيكلة امتحان شهادة البكالوريا، يتضمن الامتحان الكتبي لمادتي التاريخ والتربية الإسلامية.

وأوضحت وزارة التربية في بيان لها نشرته اليوم على صفحتها الرسمية لمواقع التواصل الإجتماعي، أن المشروع النهائي الخاص بإعادة وهيكلة “الباك” كان نتيجة عمل لجنة وزارية.

وتكون بذلك قد فندت وزارة التربية، كل الأقاويل بخصوص إلغاء مادتي التاريخ والتربية الإسلامية من الإمتحان النهائي للبكالوريا.