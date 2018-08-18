بالصور.. بلماضي يمضي على عقده رسميا بحضور زطشي

أمضى المدرب جمال بلماضي على عقده رسميا اليوم السبت للإشراف على المنتخب الوطني الجزائري.

وتمت عملية إمضاء العقد بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى بحضور رئيس الفاف خير الدين زطشي ونائبه الثاني ربوح حداد إضافة إلى المناجير العام للخضر حكيم مدان.

وأمضى أيضا مُدرب الحراس العائد لبيت مُحاربي الصحراء عزيز بوراس على عقده الجديد المُمتد إلى غاية نهاية سنة 2022.

ومنح زطشي الناخب الجديد قميص خاص بالخضر يحمل إسمه إضافة إلى الشعار الخاص بالمنتخب الوطني.