قارب لعائلة جزائرية يخترق الحدود إلى المغرب

دخلت عائلة جزائرية، مساء أمس الجمعة، على متن قارب سياحي انطلق من شواطئ تلمسان، على الحدود الجزائرية المغربية لتجد نفسها بشاطئ السعيدية بالمغرب.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام مغربية، اليوم السبت، فإن العائلة الجزائرية، انطلقت من أحد شواطئ مرسى بن مهيدي في أقصى غرب ولاية تلمسان، حيث كانت في رحلة استجمام، ثم انطلقت بقاربها قبل أن يتيه في عرض البحر ليجد أنفسها بشاطئ السعيدية المغربية.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه، فور وصولها إلى شط البحر، تدخلت المصالح الأمنية المغربية، حيث تم استفسارها والتحقيق مع أفرادها والتأكد من هويتهم، ليتأكدوا فعلا أنهم تائهين، وربطوا اتصالا بمركز البحرية الملكية المغربية، التي وفرت عناصرها، لإرشادهم وتوجيههم للطريق الصحيح.