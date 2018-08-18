15 ألف طبيب بيطري لفحص الأضاحي يومي العيد

نفى مدير المصالح البيطرية لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، قدور هاشمي كريم، وجود إصابات بالحمى القلاعية لدى رؤوس المواشي، مؤكدا أن سوق الأضاحي يشهد وفرة هذه السنة وصلت إلى 5 مليون رأس من الغنم.

كما طمأن ذات المتحدث، وخاصة الذين يتخوفون من إصابة أضاحيهم بأمراض، كالكيس المائي، بتجنيد 15 ألف طبيب بيطري من أجل ضمان المداولة يومي العيد.

وصرح، الخميس، قدور هاشمي كريم، خلال ندوة صحفية، حول التحضيرات الخاصة لعيد الأضحى، أن فيروس الحمى القلاعية، لا يعني رؤوس الأغنام، وهو فيروس أصاب بعض رؤوس الأبقار الفتية التي لم تحصل على مناعة خلال حملات التلقيح السابقة، مع العلم أن الحمى القلاعية ظهرت في الجزائر سنة 2014، مضيفا أن العمل جار للتحكم في هذه الوضعية الصحية التي مست عددا قليلا من رؤوس الأبقار، حيث تم تلقيح 8000 رأس، فيما وجه طلب بملوني جرعة من اللقاح التكافؤ لدى مخابر عالمية

وفيما يتعلق بتعفن لحوم الأضاحي للسنة للعيد الماضي، أوضح مدير المصالح البيطرية لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أن ذلك يعود سببين وهما تسمين الحيوانات بأغذية مشبعة بالطاقة خلال مدة قصيرة مع ظروف النظافة غير الملائمة، وقد استبعد تحقيق اللجنة التي نصبتها مصالح الوزارة، فرضية الاشتباه في أدوية بيطرية محظورة.، قائلا “إنه لا يوجد هناك أي دليل يورط الأدوية ذات الاستعمال الحيواني المسوقة من قبل تجار جملة أو أطباء بياطرة”.