مورينيو يمهد الطريق لرحيل بوغبا وإدارة “المانيو” مستاءة منه!

تزداد علاقة النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بجوزي مورينيو المدير الفني للفريق سوءاً، خلال الفترة الأخيرة.

وحسب صحيفة “ميرور” الإنجليزية، فإن رحلة بوغبا مع الشياطين الحمر اقتربت من نهايتها، بعد أن أعرب المدرب البرتغالي عن استيائه تجاه ما قاله اللاعب عقب الفوز أمام فريق ليستر سيتي مساء الجمعة الماضي في الدوري الإنجليزي.

وطلب مورينيو من اللاعب أن يتحدث معه دون اللجوء إلى وسائل الإعلام، في حال معاناته من مشكلة داخل النادي، وهو ما أدى إلى انفعال بوغبا، الذي أخبر المدرب أن عليه التوجه إلى وكيل أعماله للتحدث معه.

وبينت الصحيفة أن مدرب ريال مدريد السابق أخبر اللاعب أنه يستطيع مغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف، وإذا رغب في ذلك، عليه التقدم بطلب رسمي للرحيل، حيث يسعى نادي برشلونة إلى الحصول على خدمات لاعب جوفنتوس السابق خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي، وتواصل مع النادي الإنجليزي ولكن الإدارة لم تسمح برحيله.

وكانت العلاقة بين بوغبا ومورينيو مهزوزة منذ الموسم الماضي بسبب خلافات عديدة بينهما، جراء طريقة لعب الفريق، ودور لاعب الوسط الفرنسي على أرض الملعب.

وحذرت إدارة مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزي مورينيو، المدير الفني لـ”الشياطين الحمر” من المطالبة بالتعاقد مع صفقات بأسعار مبالغ فيها، خلال الفترة المقبلة.

وهاجم مورينيو إدارة ناديه، في وقت سابق، بعد فشل التعاقد مع عدة لاعبين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية.

وذكرت صحيفة “ميرور” الإنجليزية، أن إدارة يونايتد حذرت مورينيو من المطالبة بلاعبين كبار في السن وبأسعار مبالغ فيها، بعد أن تعاقد في وقت سابق مع الثنائي زلاتان إبراهيموفيتش الذي رحل عن الفريق وانتقل إلى لوس أنجلوس غالاكسي، والتشيلي ألكسيس سانشيز.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن إدارة يونايتد أنفقت 200 مليون جنيه إسترليني على التعاقدات، منذ تولي مورينيو القيادة الفنية للفريق، في صيف 2016، لذا ترغب في الفترة المقبلة الاعتماد على اللاعبين الشباب، وتطوير مستواهم، بدلاً من التعاقد مع صفقات بمبالغ ضخمة.

وطالبت مورينيو بمنح بوغبا حرية كبيرة، للتعبير عن موهبته خلال الفترة المقبلة، والتوقف عن الصراعات، بالإضافة إلى رفضها بيع المهاجم الفرنسي، أنتوني مارسيال لأنه من العناصر الشابة التي يجب الاعتماد عليها بالفترة المقبلة.

يذكر أن مانشستر يونايتد أبرم 3 صفقات فقط خلال الميركاتو الصيفي، بضم لاعب الوسط البرازيلي فريد، والظهير البرتغالي ديوغو دالوت، والحارس الإنجليزي لي غرانت.