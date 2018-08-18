أويحيي: الأرندي خط أحمر وسمعته فوق كل اعتبار!

أصدر الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أمرا بإقصاء عضو مجلس الأمة عن ولاية تيبازة، مليك بوجوهر، نهائيا من صفوف الحزب، بعد تورطه في قضية فساد.

ووجه أويحي رسالة تحذير لكل مناضل يحاول الإساءة للحزب بعد أن قرر فصل قيادي في “الأرندي” حاول زعزعة استقراره”، قائلا إن “الأرندي” خط أحمر ولا تسامح مع من تسول له نفسه المساس بسمعة الحزب.

وقال زعيم الأرندي أن “سمعة حزب التجمع الوطني الديمقراطي فوق كل اعتبار ولا يجوز لأي كان المساس بها ولا بمناضليه ولا منتخبيه”، مكلفا الأمين العام رئيس المجموعة البرلمانية للحزب في مجلس الأمة بتبليغ رئاسة المجلس بهذا القرار، كما تم تكليف الأمين الولائي للحزب في تيبازة بتبليغ القرار إلى كافة مناضلي ومنتخبي الولاية.

وبهذا الشأن قال محللون سياسيون أن أويحي باشر في عملية تطهير الحزب من القيادات التي تسئ له، خاصة وأن الحزب مقبل على استحقاقات التجديد النصفي لمجلس الأمة حيث يحاول أويحيي تجنب أي خطأ يقلل من حظوظ حزبه في الظفر بمقاعد.