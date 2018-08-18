اجراءات وقائية لتأمين عيد الأضحى

اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من الإجراءات الوقائية لضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم عبر كامل التراب الوطني، وهذا بمناسبة عيد الأضحى المبارك المصادف ليومي 21 و 22 أوت الجاري.

وأوضح بيان لمصالح الأمن الوطني نقلا عن الاذاعة الجزائرية أنه "تم وضع مخطط تكميلي للمخطط الخاص بموسم الإصطياف لهذا الموسم لضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم عبر كافة التراب الوطني"، مشيرا إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني سخرت "كافة الإمكانيات البشرية والمادية حتى يتمكن جميع المواطنين من قضاء هذه المناسبة الدينية في ظروف أمنية ملائمة".