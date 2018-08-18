وزارة التربية تحدّد عمر التلاميذ المعنيين بالتسجيل في السنة الأولى ابتدائي

نفى بيان صادر عن خلية الإعلام التابعة لوزارة التربية الوطنية، ما تم تداوله عبر عدد من وسائل الإعلام من معلومات، تتعلّق بالترخيص للأطفال المولودين مابين 1 جانفي و31 مارس 2013 بالتسجيل في السنة الأولى ابتدائي.

وفاد نص البيان الصادر المؤرخ بتاريخ 16 أوت 2018، المصدر بأن التعليم الإجباري لا يسمح إلاّ للأطفال الذين بلغوا السن القانوني للتمدرس و هو 6 سنوات، حيث سيسمح خلال الموسم الدراسي 2018 /2019 بتسجيل الأطفال المولودين بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2012 .

كما يؤكد البيان بأن إجراء الترخيص بالنسبة للأطفال المولودين بين 1 جانفي و31 مارس 2013، يبقى ساري المفعول في الحالات الإستثنائية وحسب المقاعد البيداغويجية المتوفرة في كل مقاطعة.