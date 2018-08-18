بيع الفحم و أعلاف الماشية و شحذ السكاكين .. نشاطات تنتعش رغم ارتفاع الأسعار

يعود نشاط بيع الفحم و أدوات النحر و أعلاف المواشي و شحذ السكاكين .. ليصنع طقوس التحضيرات لعيد الأضحى المبارك عبر أسواق العاصمة، التي تشهد أياما قليلة قبل العيد انتعاشا كبيرا، تغلب عليه حركية مميزة للنشاطات الموسمية التي تستجيب لطلبات المواطنين المرتبطة بالتحضيرات للمناسبة. طقوس رصدها TSAعربي في جولة عبر أسواق وأحياء العاصمة و ضواحيها.

ولان لكل مناسبة طلباتها التي تغلب على العرض في الأسواق، لا يفوت شباب العاصمة فرصة استغلال العيد لكسب بعض المداخيل وإن كانت بسيطة، حيث يستهدف هؤلاء أهم الأدوات والمواد التي يكثر عليها الطلب من قبل الموطنين على غرار السكاكين بكل أنواعها الخاصة بالنحر، والأدوات التي تسهّل عملية الذبح على غرار أدوات التنظيف الاضاحي. فيما تتجاوز تجارة التبن والعلف وأكياس الفحم حدود الأسواق لتغزو كل الاحياء والطرقات الرئيسية.

تحوّلت أغلب طاولات التجار الصغار في أسواق العاصمة، من “باب الواد” إلى “ساحة الشهداء” وصولا إلى سوق “خليفة بوخالفة” مرورا بسوق “كلوزال” و “ميسوني”، إلى بيع كل أنواع السكاكين التي قد يصل ثمنها إلى 1500 دج وهو (السكاكين ذات الحجم الكبير). بسعر 150دج يبيع “مروان” حزمات التبن الصغيرة، وأكياس الفحم بـ250 دج للسكان حي القصبة في ساحة الشهداء، حيث يحرص المواطنون على شراء الفحم الذي يعرف في كل موسم ارتفاعا ملموسا.

نشاط شحذ سكاكين النحر، يعرف هو الأخرى انتعاشا كبيرا، رغم ارتفاع سعر الخدمة، حيث يقف العشرات من المواطنين الراغبين في برد معداتهم. أمام آلات الشحذ التي تعلو أصواتها على مستوى سوق كلوزال، أين يصطف عدد من الأشخاص الذين يعملون في شحذ السكاكين مقابل 450دج. ومن النشاطات الموازية أيضا لموسم عيد الأضحى، توجّه أصحاب الحافلات الصغيرة الممنوحة في إطار مشاريع “اونساج”، لنقل المواشي من محلات بيعها إلى بيوت أصحابها. وزيادة على خدمة الذبح التي لاتزال منتشرة عبر أحياء العاصمة، وكل المدن الجزائرية، تنتشر يوم العيد خدمة التقطيع والتنظيف التي يتكفل بها شباب يتخذ من يوم العيد مناسبة لضمان “مصروف” يومه.

ورغم ارتفاع أسعار الخدمات التي تصاحب عيد الأضحى، والتي لا يجد المواطنون خيارا إلا بالرضوخ لمنطق هؤلاء التجار الموسميون في كل عيد. إلا أن مستوى الطلب عليها يشهد تزايدا كبيرا من سنة إلى أخرى، معززا انتشار تلك التجارات الموازية عبر كل الأسواق في الجزائر.