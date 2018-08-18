وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان

توفي، اليوم السبت، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان، عن عمر 80 عام، في سويسرا بعد مرض ألم به.

ويعد عنان سابع أمين عام للأمم المتحدة، وهو الأول الأفريقي من البشرة السوداء.

وتولى إبن غانا هيئة الأمم المتحدة على مدى فترتين من 1997 إلى 2006.

و تم تكريم الأمم المتحدة وعنان بجائزة نوبل للسلام في عام 2001، لقاء جهودهما من أجل السعي إلى عالم أكثر تنظيما وأكثر سلاما.

وكان لعنان دور رئيسي في إنشاء جهازين حكوميين دوليين جديدين، هما لجنة بناء السلام ومجلس حقوق الإنسان في عام 2005.

كما لعب دورا محوريا في إنشاء الصناديق التمويل العالمية لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.

وعارض بشدة حرب العراق وبرنامج إيران النووي في عام 2003.

وبعد تقاعده من الأمم المتحدة في عام 2006، عاد إلى بلده.