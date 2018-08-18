طمار: “أرسلنا لجان تحقيق إلى الميدان للوقوف على التجاوزات في إنجاز السكنات”

كشف وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار،بأن الوزارة أرسلت لجان تحقيق في الميدان بعد الوقوف على التجاوزات في إنجاز السكنات.

وأضاف أنه قد تم إتخاذ إجراءات صارمة تمثلت في فسخ عقود بعض الشركات العاجزة التي تأخرت في إنجاز السكنات.

حيث تم فسخ 457 عقد مع الشركات والمؤسسات المقاولاتيةبعد العجز المسجل في انجاز السكنات.

وعلى هامش توزيع900 وحدة سكنية منها 500 إعانة منها 400 سكن هش كلها تدخل في إطار توزيع السكنات عبر الوطن.