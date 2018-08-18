حالة هلع في “ليون” بسبب الجزائري “غويري”

يعيش نادي “أولمبيك ليون” حالة طوارىء بسبب تعرض الجزائري الأصل، أمين غويري، لإصابة على مُستوى الرُكبة، في تدريبات الفريق الرديف.

وإتفقت مُعظم وسائل الإعلام الفرنسية على أن الطاقمين الفني لـ”لوال” مُتخوف من وجود قطع في أربطة رُكبة صاحب الـ18 عاما.

وسيخضع هداف المنتخب الفرنسي للشباب لفحوصات طبية دقيقة في الساعات القادمة، لمعرفة المُدة التي سيبقى فيها بعيدا عن المُناسة الرسمية.

ويُعتبر “أمين غويري” من أبرز المواهب الصاعدة في فرنسا، وهو مطلوب من عمالقة أوروبا على غرار “بايرن ميونيخ”، “ليفربول” و”آرسنال”.