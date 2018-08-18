الفيفا تُعاقب الفاف بسبب روراوة !!

عاقب الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” الإتحاد الجزائري بسبب عدم إحترامه القواعد المنظمة للقاءات الدولية الودية بين المنتخبات.

وتمثلت العقوبات التي جاءت عقب إجتماع لجنة الإنضباط التابعة للفيفا يوم ال9 أوت الماضي في غرامة مالية قدرها 5000 فرنك سويسري إضافة إلى 1000 فرنك سويسري.

هذا ووضعت اللجنة الإتحاد الجزائري تحت المراقبة مؤكدة أن هذا القرار نهائي ولا يُمكن الطعن فيه.

وكان الرئيس السابق للفاف محمد روراوة قد برمج مٌباراتين وديتين ضد موريتانيا يومي ال7 وال10 جانفي من سنة 2017 دون إعلام الفيفا.

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