بن طالب: أنا مسلم يمقت الرّياء والبرجوازية المزيّفة

يفتخر اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب بِكونه يتمتّع بِنعمة الإسلام، مُشيرا إلى أنه يُصرّ على أن يكون متواضعا من الناحية الإجتماعية.

وأوضح نبيل بن طالب – الذي احترف الكرة في فرنسا وبلجيكا وإنجلترا وألمانيا – أنه يتجنّب إظهار أنه يعيش حياة اجتماعية باذخة، بعد أن احترف الرياضة الأكثر شعبية واستفاد من مزايا مادية عظيمة.

وأضاف الدولي الجزائري في أحدث مقابلة صحفية أدلى بها لِموقع “سبوكس” الألماني، أنه لا يميل إلى نشر صور حياة الرفاهية في مواقع التواصل الإجتماعي (الفيسبوك، تويتر، أنستغرام...)، وأشار إلى أنه كان يقضي مُؤخّرا عطلته الصيفية على متن قارب، يعكس شيئا من نمط العيش الراقي الذي يتمتع به. ولكن لم يخطر على باله نشر صور في مواقع التواصل الإجتماعي، يُظهر من خلالها للآخرين أنه يتميّز عن الناس.

وتابع متوسط ميدان نادي شالكه الألماني أنه يُصرّ على اتّباع أسلوب حياة هادئ وبسيط، وضرب مثلا أنه لا “يتأفّف” من ارتياد المطاعم الشعبية مع أقاربه أو أصدقائه، لمّا يأتي إلى وطنه الجزائر، متفاديا إحاطة نفسه بِهالة من “البرجوازية المزيّفة”. عِلما أن نبيل بن طالب وُلد وتربّى بِمدينة ليل شمال فرنسا، من أبوَين جزائريَين ينتميان إلى ولاية مستغانم، ومُقيمَين بِهذا البلد الأوروبي.

وفسّر نبيل بن طالب – البالغ من العمر 23 سنة – ما يُؤمن به، أن تربيته الإسلامية وتواضع أسرته، علّماه تجنّب الغرور والرّياء.