السعودية 1 مصر 36 ..تركي آل الشيخ يتوعد!

"نتيجة مؤسفة".. بهاتين الكلمتين وصف رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، هزيمة بلاده أمام مصر بـ36 هدفا مقابل هدف وحيد ضمن منافسات كأس العالم للناشئين في كرة الماء، التي تستضيفها المجر.

وفي حسابه على موقع "تويتر"، كتب آل الشيخ، الخميس: "نتيجة مباراة منتخب كرة الماء اليوم مؤسفة، ولا تمثل المملكة لا مستوى ولا نتيجة".

وتوعد المتسبب في الخسارة بـ"المحاسبة"، موضحا: "ما حدث لن يمر، وستتم محاسبة المتسبب، فمن يمثل الوطن يجب أن يكون في مستوى المسؤولية.. أخاف أنكم ناسين الحارس بس!!"، حسب تعبيره.