بالفيديو/ شاهدو تقرير رائع عن مشاركة اسود الجزائر من القوات الخاصة في الالعاب العسكرية بروسيا 2018

شارك لاول مرة الفريق العسكري الجزائري في الدورة الرابعة للالعاب العسكرية الدولية التي جرت فعالياتها بروسيا بالاظافة الى سبعة دول اخرى في الفترة الممتدة من 28 جويلية الى 11 اوت الجاري 2018 حيث تميز الفريق الجزائري في هذه المنافسة العالمية ذات المستوى العالي .منتخبنا الوطني المكون من 47 رياضيا عسكريا تحصل على المرتبة الخامسة حسب الفرق ب 19 نقطة في تخصص الفصائل المجهولة جوا بعد روسيا صاحبة المرتبة الاولى .