بلدية الجزائر الوسطى تمنع تعليق الملصقات الإشهارية على واجهات العاصمة

أصدرت بلدية الجزائر الوسطى، أمرا يقضي بمنع أصحاب النشاطات التجارية والحرفية والمهن الحرة، من نشر أو تعليق الملصقات الإشهارية مهما كان نوعها وطبيعتها على واجهة البنايات والمحلات التجارية.

وشدّدت المصالح البلدية للجزائر الوسطى، في تعليمة إدارية تحمل توقيع رئيسها عبد الحكيم بطاش، على أن “كل عملية إشهار تقضي الموافقة المسبقة وترخيص من مصالح بلدية الجزائري الوسطى، المختصة ضمن الأماكن المخصصة للعمليات الاشهارية”.

وجاء في نص التعليمة، ” يمنع على كل الأشخاص المعنويين والطبيعيين وكذا أصحاب النشاطات التجارية والحرفية والمهن الحرة، القيام بنشر الملصقات الإشهارية مهما كان نوعها وطبيعتها على واجهات البنايات والمحلات التجارية”.

كما شدّد ذات المصدر على أن كل مخالفة للقرار ستعرض صاحبها للإجراءات القانونية المنظمة لهذا المجال.