حاويات لجمع 800 ألف “هيدورة” عبر ست ولايات نموذجية

تطمح وزارة الصناعة والمناجم إلى جمع جلود 800 ألف أضحية عبر ست ولايات نموذجية في إطار الاستراتيجية المتبعة لتثمين جلود الأبقار والكباش، وهو المشروع الذي جند له سبع وزارات، بهدف تحقيق أرباح تقدر بـ 50 مليار دينار.

وقال رئيس قسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم، مراد عريف، إن الوزارة أطلقت حملة نموذجية تحت شعار “تطوير وترقية القطاع الاقتصادي” في إطار مجهودات الحكومة لتنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات خارج المحروقات.

ولدى نزوله ضيفا على القناة الأولى، أوضح مراد عريف أن الحملة التي أطلقتها وزارة الصناعة ستخص هذه السنة مجال الجلود والدباغة، حيث تهدف إلى جمع 800 ألف جلد أضحية عبر ست ولايات من الوطن: الجزائر، وهران، قسنطينة، جيجل، باتنة، سطيف.

ووفي سياق متصل، أردف قائلا: “لقد وقع الاختيار مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين في مختلف الشعب على فرع الجلود لما لها من ميزات تنافسية وعوامل تمكنها من التطور والتصدير”.

من جهتهم، استحسن الفاعلون في مجال الدباغة مبادرة جمع جلود الأضاحي لكونها ستدر أرباحا كبيرة على المؤسسات التي تنشط في المجال.

وبالمناسبة، رحب رئيس جمعية الدباغين الجزائريين، المدير العام لمؤسسة الجزائرية للجلود ومشتقات الجلود، توفيق بركاني، بهذه المبادرة مشيرا إلى أهميتها في إنعاش صناعة الجلود في الجزائر. ومعلوم أن كميات كبيرة من الجلود مصيرها التلف كل عيد أضحى، ما دفع بالولايات النموذجية إلى وضع حاويات خاصة تسمح للمواطنين بوضع جلود الأضاحي بها، ومن ثم تحويلها إلى مصانع الدباغة، من أجل توجيهها إلى مصانع النسيج أو تصديرها إلى أوروبا.