“كوموندوس” من الشرطة لتأمين المساجد ومحطات الحافلات أيام العيد

وضعت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من الإجراءات الوقائية لضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم عبر كامل التراب الوطني، وهذا بمناسبة عيد الأضحى المبارك المصادف ليومي 21 و22 أوت الجاري.

وأوضح بيان لمصالح الأمن الوطني اليوم الخميس أنه “وضع مخطط تكميلي للمخطط الخاص بموسم الاصطياف لهذا الموسم لضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم عبر كافة التراب الوطني”، مشيرا إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني سخرت “كافة الإمكانيات البشرية والمادية حتى يتمكن جميع المواطنين من قضاء هذه المناسبة الدينية في ظروف أمنية ملائمة”.

وأضاف ذات المصدر أن “من بين هذه الإجراءات تكثيف نقاط المراقبة في المحاور الكبرى للمدن، تعزيز الدوريات الراكبة والراجلة بالأماكن العمومية كمحطات الحافلات ومحطات سيارات الأجرة ومحطات القطارات والساحات العمومية وكافة الأماكن التي تعرف إقبالا كثيفا للمواطنين خلال هذه المناسبة”.

من جهة أخرى، ضبطت المديرية العامة للأمن الوطني “برنامجا لتسهيل حركة المرور، خاصة عبر الشوارع والطرقات التي تشهد كثافة مرورية تفاديا لحوادث السير نظرا إلى ما تعرفه أيام عيد الأضحى من تنقلات كثيرة للمواطنين”.

وبهذه المناسبة، جددت المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين دعوتها بضرورة “التزام الحيطة والحذر في السياقة وكذا عند عملية ذبح الأضاحي يوم العيد التي تستعمل فيها أدوات حادة، ما يستدعي التركيز واليقظة، تفاديا للإصابات والحوادث المؤدية أحيانا إلى عاهات مستديمة”.