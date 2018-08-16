الكاف تعين التونسي “يوسف السرايري” حكما لمباراة الخضر أمام غامبيا

عينت لجنة التحكيم التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم تونسي لإدارة المباراة التي ستجمع المنتخب الجزائري أمام نظيره الغامبي يوم الـ08 سبتمبر المقبل.

ويواجه أشبال الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي نظيره الغامبي في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 المقررة بالكامرون.

الطاقم التونسي سيقوده الحكم الرئيسي يوسف السرايري بمساعدة كل من أنور ميلا، وياسر ملولشي، بينما سيتكفل سليم بلخوص بمهام الحكم الرابع.

هذا ورسم الإتحاد الإفريقي المقابلة يوم الثامن سبتمبر على الساعة الرابعة والنصف بملعب الإستقلال بمدينة باكاو الواقعة غرب العاصمة الغامبية بانغول.