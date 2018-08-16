ماذا رفض "أفقر رئيس في العالم"؟

رفض رئيس أوروغواي السابق خوسيه موخيكا، الذي اشتهر بلقب "أفقر رئيس في العالم" بسبب نمط حياته المتواضع في مزرعته الريفية، الحصول على أي راتب تقاعدي عن فترة خدمته كعضو في مجلس الشيوخ.

موخكيا الذي كان يحق له الاحتفاظ بمقعده حتى عام 2020، قال في خطاب أرسله لمجلس الشيوخ إن دوافع استقالته شخصية، علما أنه أعلن استقالته لأول مرة عام 2016 لكنه أجلها.

وأضاف موخيكا، مبررا استقالته "إنه التعب بعد رحلة طويلة".وجاء في خطابه الذي نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية مقتطفات منه "رغم ذلك، ونظرا لأن عقلي لا يزال يعمل، لا يمكنني الاستقالة من التضامن ومعركة الأفكار".

وبينما تشير الشائعات إلى أن موخيكا استقال ليخوض سباق الرئاسة للمرة الثانية عام 2019، أكد رئيس أوروغواي السابق أنه لن يترشح.

وتعرض موخيكا (83 عاما)، الذي شارك في حرب العصابات لفترة طويلة، للسجن لفترات طويلة، قبل أن يتحول لمعارض يساري.