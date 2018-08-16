وزارة التربية تنفي الترخيص للأطفال ذوي 5 سنوات التسجيل بالابتدائي

فندت وزارة التربية الوطنية المعلومات الخاطئة التي تدولتها بعض وسائل الإعلام والمتعلقة بالترخيص للأطفال المولودين ما بين 1 جانفي و31مارس 2013 بالتسجيل في السنة الاولى ابتدائي.

وقالت اليوم الخميس وزارة التربية في بيان لها أنّه لم يصدر من طرف هيئتها أي وثيقة بهذا الخصوص.

وأضاف المصدر أنّ التعليم الاجباري مضمون للأطفال الذين بلغوا السن القانونية للتمدرس وهو ست سنوات، كما أوردته الوزارة فيمنشورها في 24 جوان الفارط.

موضحة أنه سيسمه خلال الدخول المدرسي 2018 / 2019 بتسجيل الأطفال المولودين في الفترة ما بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2012.

ومن جهة أخرى أوضحت وزارة التربية ان إجراء الترخيص بالنسبة للأطفال المولودين بين 1 جانفي و31 مارس يبقى ساري المفعول في الحالات الاستثنائية وحسب المقاعد البيداغوجية المتوفرة في كل مقاطعة.