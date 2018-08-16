تنصيب أزيد من 40 كاميرا لتأمين المسافرين عبر محطة خروبة

نصبت شركة استغلال وتسيير المحطات البرية للجزائر “سوغرال”، أزيد من 40 كاميرا على مستوى محطة خروبة بالعاصمة، لتأمين المواطنين وممتلكاتهم، فيما تم تخصيص 900 رحلة يوميا نحو مختلف خطوطها الداخلية خلال الثلاثة أيام التي تسبق عيد الأضحى المبارك.

وحسب ما أعلن عنه المدير العام لشركة “سوغرال”، عز الدين بوشيدة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الخميس، فقد تم تدعيم شبكة كاميرات المراقبة بنسبة 80 بالمائة، حيث تم وضع أزيد من 40 كاميرا حفاظا على سلامة وأمن وممتلكات المواطنين من مختلف الجرائم خلال تنقلهم على مستوى المحطة البرية للخروبة وذلك بالتنسيق مع مصالح الأمن لمراقبة مداخل ومخارج المحطة أيام عيد الأضحى.

كما سيتم تجنيد العمال وأعوان الرقابة والنظافة وفق نظام المناوبة الذي يصل عددهم 3000 عون، حسب بوشيدة، الذي أشار في هذا الصدد إلى تجميد مؤقت لفترة العطل بالنسبة لعمال الشركة وذلك من أجل ضمان خدمة وتكفل أفضل بالمسافرين.

وفي السياق، أكد ذات المسؤول أن المؤسسة ستؤمن أزيد من 900 رحلة يوميا انطلاقا من محطة الخروبة تحسبا لعيد الأضحى ومن المتوقع أن لا يتجاوز عدد المسافرين 30.000 يوميا.

وأعلن بوشيدة عن تخصيص مداومات لنقل المواطنين خلال اليوم الأول والثاني من عيد الأضحى تتمثل في ضمان الحد الأدنى من الخدمات للوجهات التي لا تتعدى مسافتها 150 كلم، على أن تخصص رحلات نحو المسافات الطويلة على مستوى كل المحطات البرية التي تشرف عليها الشركة.