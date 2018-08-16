قطاع التربية يتعزز بـ12 مؤسسة تعليمية في ورقلة

سيتعزز قطاع التربية بولاية ورقلة بـ 12 مؤسسة تعليمية جديدة في مختلف الأطوار التعليمية، والتي ستفتح أبوابها للتلاميذ المتمدرسين خلال الموسم الدراسي القادم 2018-2019 .فيما خصصت السلطات العمومية للولاية ميزانية بقيمة 2 مليار دينار لإعادة تأهيل هياكل القطاع في الولاية، وذلك حسب ما نقلته وكالة الانباء.

وتتوزع والمؤسسات التعليمية الجديدة، المتمثلة في عشرة مدارس إبتدائية وملحقة في الطور المتوسط وثانوية واحدة، عبر مختلف بلديات ولاية ورقلة. ليرتفع عدد هياكل القطاع إلى 488 مؤسسة تربوية، من بينها 324 إبتدائية و113 متوسطة 50 ثانوية.

وحسب ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية، فقد خصصت السلطات الولائية في ورقلة، ميزانية تفوق قيمتها الإجمالية 2مليار دينار، موجهة لإعادة الاعتبار لعديد المؤسسات التربوية.سيما في الطور الابتدائي حيث برمجت في هذا الشأن 727 عملية تشمل تهيئة ساحات المدارس وترميم الأقسام ومختلف المرافق.