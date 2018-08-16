محمد بايري: مصانع التركيب وراء ريادة الجزائر لمبيعات السيارات عربيا

قال عضو الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات المعتمدين ورئيسها الأسبق محمد بايري إن الجزائر احتلت المرتبة الأولى في ترتيب الدول العربية من حيث اقتناء السيارات خلال السنة الجارية بفعل الحركية التي ساهمت في خلقها مصانع التركيب الوطنية المتمركز معظمها بولايات الغرب الجزائري، ويتعلق الأمر برونو وهيونداي وفولكسفاغن، ومصنع كيا بولاية باتنة في انتظار مصنع بيجو قريبا بوهران.

وأضاف بايري في تصريح لـ”سبق برس” أن مصانع تركيب السيارات سيصل انتاجها خلال السنة المقبلة نصف مليون سيارة وهو رقم ضخم سيوجه جزء منه للتصدير للخارج، في حين شدد على أن السيارة تبقى ضرورة ملحة في حياة الجزائريين الأمر الذي يدفع بهم إلى ايداع عشرات آلاف الطلبات لدى مصانع التركيب المحلية، والتي دخلت السوق الجزائرية بشكل تدريجي بداية من رونو الفرنسية بوهران والتي تنتظر شقيقتها بيجو بنفس الولاية ثم هيونداي بولاية تيارت ففولكساغن بولاية غيليزن اضافة الى مصانع الشاحنات والحافلات والجرارات والدراجات.

وتوقع ممثل علامة إيفيكو استقرار أسعار السيارات إلى نهاية السنة الجارية ثم انخفاضها مجددا بعد دخول مصانع جديدة حيز الخدمة وارتفاع عدد المركبات المنتجة محليا السنة المقبلة، فكلما كثر العرض ينخفض السعر, يقول بايري.

وتصدرت الجزائر قائمة دول المنطقة العربية الأعلى نموًا في مبيعاتها للسيارات خلال النصف الأول من العام الحالي، بفضل تزايد معدلات الطلب على الإنتاج المحلى، فيما جاءت تونس والسعودية ضمن الدول التي تراجعت مبيعاتها، وفقًا لإحصائيات وكالة “فوكس 2 موف” لأبحاث السيارات.

وأشارت “فوكس 2 موف” إلى أن مبيعات السيارات بالجزائر خلال الفترة من جانفي وحتى نهاية جوان ارتفعت 25.1% ، بفضل الإعلان عن تجميل علامات جديدة والتي من أبرزها “سيات إبيزا”، الأمر الذي مهد الطريق لاقتناص العلامة الإسبانية المركز الرابع في قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعا بالسوق الجزائرية.