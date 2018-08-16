غلق مؤقت لنفق “القنتور” الذي يربط قسنطينة بسكيكدة

تم غلق حركة المرور بنفق “القنتور” الذي يربط قسنطينة بسكيكدة على الطريق السيار مؤقتا، بسبب أشغال تجهيز النفق بكاميرات ذكية ابتداء من يوم أمس الأربعاء إلى السادس سبتمبر القادم ماعدا أيام عيد الأضحى.

وأوضح بيان الجزائرية للطرق السريعة أن هذا الغلق المؤقت لحركة السير بالنفق سيكون ليلا ابتداء من الساعة 19:00 سا إلى الساعة 7:00 سا صباحا. وأضاف ذات البيان انه تم وضع نظام السلامة والأمن المروري خاص مع تواجد نظام الإشارات لذات الغرض من أجل ضمان التنقل الآمن لمستعملي الطريق السيار بالمنطقة ليلا و نهارا.

و سيتم تجهيز هذا النفق بكاميرات ذكية ذات دقة عالية مع نظام رصد أوتوماتيكي للحوادث بفضل هذه الكاميرات (جيل جديد بتكنولوجية اي بي) و مركز المراقبة و التحكم للنفق للتدقيق في الصور والتسجيلات ورصد كل حدث أو تصرف يمثل خطر (دخان،حادث، راجلين) داخل و مخارج النفق بجودة عالية بما سيسمح بتدخل سريع وفعال لأعوانه من أجل سلامة أفضل لمستعملي الطريق السيار.

وتعتذر الجزائرية للطرق السريعة لمستعملي الطريق السيار على الإزعاج الناتج عن هذه الأشغال وتدعوهم للحيطة والحذر بالخصوص فيما يخص من تقليل السرعة عند الاقتراب من منطقة الأشغال.