السيسي يصادق على منح الجنسية المصرية مقابل وديعة بنكية

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على قانون ينظّم إجراءات منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بنكية لا تقل قيمتها عن 7 ملايين جنيه (393 ألف دولار)، و ذلك وفقا لما نقلته صحيفة الأخبار المصرية المملوكة للدولة.

و حسب ذات المصدر، فقد وافق السيسي على القانون الذي أقره مجلس النواب المصري (البرلمان) بشأن دخول وإقامة الأجانب بالأراضي المصرية، ومنح بعضهم الجنسية بنظام الوديعة. ويعد تصديق السيسي والنشر في الجريدة الرسمية، الخطوة الأخيرة في إدخال القانون حيز التنفيذ.

وكان البرلمان المصري قد وافق بصفة نهائية يوم 16 جويلية الماضي، على تشريع ينظم دخول وإقامة الأجانب ومنح الجنسية، بما يتضمن منح الأجنبي المقيم بالبلاد الجنسية مقابل وديعة في أحد البنوك المصرية لا تقل عن 7 ملايين جنيه (393 ألف دولار)، بهدف دعم الاستثمار.